Обвиняемый во взятке иркутский чиновник пытался сбежать от следователей: видео

В Иркутске арестовали чиновника, который просил взятку за выигрыш фирмы на аукционе на проведение капремонта сетей водоснабжения в одном из поселков области. Об этом сообщили в региональном СК.

«Чиновник предложил генеральному директору организации принять участие в аукционе, пообещав, что в выигрыше он поспособствует, как председатель комиссии. За это он попросил передать ему в качестве взятки 200 000 рублей», - сказано в сообщении.

Увидев следователей, начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города попытался сбежать, но это ему не удалось.

Суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.