СМИ: в России могут повысить налоги людям с высокими доходами

Повышенную ставку НДФЛ могут ввести для россиян с высокими доходами. Она может составить 15% при заработке более трех миллионов в год, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Эта мера может затронуть около 1% россиян и принесет в бюджет дополнительные 60 миллиардов, которые в правительстве хотят направить на борьбу с бедностью, поясняет один из собеседников издания. Однако, по его мнению, контролировать все финансовые потоки, которые в совокупности дают человеку высокий доход, для налоговой службы будет затруднительно.

В пресс-службе правительства отметили, что подобные инициативы пока не поступали для проработки в профильный департамент. Комментарии в Минфине и ФНС изданию получить не удалось.