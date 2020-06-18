Мишустин поручил Минтрансу взять на особый контроль строительство и ремонт дорог

В четверг, 18 июня, Михаил Мишустин поручил Минтрансу взять на особый контроль вопросы качества строительства и ремонта дорог, а также эффективности использования выделяемых средств. Об этом премьер-министр РФ заявил на заседании правительства.

«Необходимо уделять особое внимание контролю за качеством строительства и ремонта дорог, а также за целевым использованием средств. Поручаю министерству транспорта взять эти вопросы на особый контроль», - сказал Мишустин

Он добавил, что на развитие дорожного хозяйства планируется выделить дополнительных средств более 40 миллиардов рублей, которые будут направлены на опережающее строительство, ремонт и реконструкцию дорог, а также мостов и путепроводов в 46 регионах страны.

Благодаря опережающему строительству до конца года в порядок будут приведены более 480 километров дорог, в том числе межмуниципальные и местные, уточнил Мишустин.

Ранее правительство одобрило проект транспортной стратегии до 2035 года, разработанной Минтрансом. Согласно документу, реализация проекта обеспечит связанность российской территорий, экономически эффективную перевозку грузов, а также доступность, качество и безопасность транспортных услуг.