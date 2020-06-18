Мишустин заявил о наличии оснований для плавного снятия ограничений во всех регионах

Смягчение ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, не приводит к росту числа инфицированных. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Глава кабмина отметил, что ситуация, наоборот, стабилизируется: идет устойчивое снижение заболеваемости. За последние два дня, по словам Мишустина, прирост зараженных составляет менее восьми тысяч человек.

«Все это дает основания для плавного поэтапного выхода регионов из режима ограничений», - сказал премьер.

Он отметил, что в настоящее время к первому этапу снятия ограничений перешли уже 53 субъекта РФ, ко второму - еще восемь.