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Россияне станут свидетелями «шоу двух серпов» в небе

Тамара Астапенкова
11:51 18.06.2020
Астрономическое явление можно будет наблюдать днем практически на всей территории России.
© Видео: Московский планетарий, vk © Фото: Московский планетарий, vk

В пятницу, 19 июня, россияне смогут увидеть, как Венера полностью скроется за Луной. Это красивое явление астрономы называют «шоу двух серпов», рассказали в пресс-службе Московского планетария.

«При ясной погоде высоко над южным горизонтом правее (западнее) от Солнца можно будет наблюдать очень красивое астрономическое «шоу двух серпов», большого лунного и маленького серпика Венеры, который на полчаса «спрячется» за диском Луны», - говорится в сообщении в сети «ВКонтакте».

Астрономическое явление можно будет наблюдать днем практически на всей территории России, кроме юго-востока Дальнего Востока, а также на Украине, в Белоруссии, Прибалтике и Казахстане.

Отмечается, что единого времени «затмения» нет, так как его нужно рассчитывать отдельно для каждой местности. Москвичи смогут начать наблюдать за «шоу двух серпов» в 11.47 по местному времени.

«Венера полностью закроется (спрячется) за диском Луны, и ее не будет видно порядка 35 минут», - сообщает пресс-служба Московского планетария.

Уже в 12.22 по московскому времени Венера начнет выходить из-за лунного диска, и примерно через четыре минуты это интересное «затмение» закончится.

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