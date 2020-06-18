Кабмин РФ опроверг обсуждение повышения НДФЛ для богатых

Правительство России не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

«Этот вопрос не обсуждается», - отметил он.

О том, что кабмин рассматривает данный вопрос, ранее писал Forbes. Издание отмечало, что ставку для людей с высоким доходом могут увеличить до 15 процентов. Речь идет о тех гражданах, чей годовой доход превышает два-три миллиона рублей. По данным «Известий», это могло бы принести в бюджет 60 миллиардов рублей.

В настоящее время в России действует плоская шкала налогообложения со ставкой 13 процентов. Законопроекты о введении прогрессивной шкалы вносили в Госдуму неоднократно. Однако они не были поддержаны из-за боязни того, что это приведет к росту «теневого» сектора.