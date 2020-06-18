Выпускников с повышенной температурой могут не допустить до сдачи ЕГЭ

Школьника, который пришел на ЕГЭ с повышенной температурой, скорее всего, не допустят до сдачи экзамена. Об этом заявили в Рособрнадзоре.

«Если температура есть, если это подтверждается. С высокой вероятностью, если температура высокая, молодого человека не допустят до проведения экзамена», - сказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что безопасность проведения экзамена в условиях коронавируса является главной задачей.

Также Музаев сообщил, что организаторы ЕГЭ будут обязаны носить маски и перчатки. Решение об использовании средств индивидуальной защиты выпускниками будут принимать власти регионов.