Рособрнадзор обязал организаторов ЕГЭ носить маски и перчатки

Ношение масок и перчаток во время проведения ЕГЭ будет обязательным только для организаторов. Что касается выпускников, то решение об использовании ими средств индивидуальной защиты примут региональные власти. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

«Во-первых, это в основном взрослые, это наибольшая группа риска. И чтобы дети, которые пришли у нас в пункт сдачи ЕГЭ, тоже были ограждены от того, что могут заразиться от организатора экзамена или общественного наблюдателя», - сказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Также школьники смогут прийти на экзамен в средствах индивидуальной защиты, даже если власти региона не принимали решения о необходимости их использования. Музаев отметил, что пункты проведения ЕГЭ масками, перчатками и антисептиками будут обеспечивать региональные власти. Данные траты не лягут на плечи родителей.