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Комитеты СФ не поддержали идею сокращения новогодних праздников

Иван Линдеманн
10:17 18.06.2020
Андрей Клишас заявил, что это ограничивает конституционные права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии.
Комитеты СФ не поддержали идею сокращения новогодних праздников
© Фото: Алексей Смирнов, Pixabay

Ни один из комитетов Совета Федерации не поддержал идею сокращения новогодних праздников в 2021 году. Об этом сообщил председатель Конституционного комитета Андрей Клишас.

«Это ограничивает конституционные права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии», - пояснил сенатор.

Кроме того, Клишас заявил, что нерабочие дни, введенные в период самоизоляции, неравноценны новогодним каникулам.

С предложением сократить праздничные новогодние дни в 2021 году выступил сенатор Андрей Кутепов. Он считает, что надо уменьшить срок каникул и сделать их с 1 по 3 января, чтобы компенсировать нерабочие дни из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

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