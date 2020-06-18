Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева последний сданный им тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Об этом сообщил в четверг, 18 июня, пресс-секретарь политика Айдос Укибай.

«В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», - написал пресс-секретарь в Twitter.

По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 15 877 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За последние сутки было выявлено 335 человек с коронавирусом.