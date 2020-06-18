Напавший на Российский центр науки и культуры в Киеве гражданин РФ заочно арестован

Гражданин России Михаил Агафонов, забросавший камнями Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году, заочно арестован. Его обвиняют в нападении на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следствием получены неопровержимые доказательства того, что 18 февраля 2018 года гражданин России Михаил Агафонов совместно с представителями украинских националистических организаций принял участие в антироссийской акции, в ходе которой было совершено нападение на здание Российского центра науки и культуры в Киеве», - отметили в СК.

В результате произошедшего был нарушен нормальный порядок работы дипломатического учреждения, а его имуществу - причинен материальный ущерб.

В Басманном суде Москвы сообщили, что Агафонов объявлен в международный розыск. Расследование дела продолжается.