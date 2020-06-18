В Москве за сутки умерли 49 пациентов с COVID-19

В Москве за прошедшие сутки скончались 49 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общее количество летальных исходов в столице составляет 3483. За прошлые сутки умерших было 48 человек.

Специалисты напоминают горожанам о необходимости вызывать врача на дом и не заниматься самолечением при подозрении на заболевание. При любых признаках ОРВИ также необходимо оставаться дома.