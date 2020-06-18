Коренные жители северного Урала проголосовали по поправкам в Конституцию

На северном Урале проходит досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Одними из первых свой голос отдают жители мансийского поселка Ушма. Добираться до них представителям выездной территориальной комиссии пришлось на моторных лодках, а потом на вездеходах.

В мансийском поселке непривычно многолюдно - молодежь ловит на берегу тайменя, взрослые собрались у дороги и ждут гостей. В Ушме собрались манси со всех заимок в радиусе 100 километров.

На голосование водным транспортом внучатые племянники привезли старейшину мансийского рода Альбину Александровну Анямову. Она голосует первой - дань уважения от соплеменников. Члены избирательной комиссии работают с соблюдением всех санитарных норм, в защитных масках и костюмах. Есть среди манси и те, кто голосует впервые. Например, Анна Бахтиярова, девушка учится на медицинскую сестру и очень переживает, что многочисленные туристы могут привести в Ушму коронавирус, а родственникам в тайге помочь некому.

«Для этого нужно открыть ФАП, чтобы приехала и здесь работала, и лечила своих родственников, бабушек, дедушек», - сетует Анна.

Представители северного народа надеются, что в случае внесений поправок - полномочия, которые получит местная власть позволят наконец решить их проблемы, требующие решения уже много лет.

Ивдельские манси - самые южные в мире. Сейчас в тайге их живет меньше ста. Браконьеры уничтожают живность в их родовых угодьях, отстреливают все без разбора - от медведей до белок. Традиционные промыслы - собирательство, отлов соболей не рентабельны, так как нет единой системы закупок. Не приносит денег манси и места, ставшие культовыми для туристов всего мира.

«Через нас проходит туристический маршрут на перевал Дятлова, на Маньпупынор. Мы надеемся, что тоже сможем поучаствовать в организации туризма», - говорит местный житель Валерий Анямов.

Явка в Ушме составила 84 процента. Манси, добиравшиеся до избирательного участка по рекам и непроходимой тайге, говорят, что не понимают городских жителей, игнорирующих выборы. Ведь им, чтобы проголосовать нужно лишь прогуляться до ближайшей школы.