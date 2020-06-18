Главы МИД России и Сербии назвали путь к решению вопроса Косова

Решить конфликт между Белградом и Приштиной можно только путем переговоров. Разрубить этот узел нельзя, а при попытках наладить диалог необходимо учитывать интересы всех заинтересованных сторон.

Этому посвящена совместная статья главы МИД России Сергея Лаврова и его сербского коллеги Ивицы Дадича для «Российской газеты» и сербского издания «Курир».

«Для того чтобы избежать новых ошибок, полезно оглянуться назад, в недавнее прошлое, и проанализировать имеющийся печальный опыт внешнего вмешательства в дела региона. Нерешенность проблемы Косово уже более двадцати лет препятствует полноценной стабилизации западно-балканского региона, порождает все новые всплески напряженности», - отмечают высокопоставленные дипломаты.

В своей статье и Лавров и Дачич не скрывают, что «мина замедленного действия» была заложена в тот момент, когда западные страны, бомбившие Югославию в 1999 году, поставили цель обеспечить независимость края в обход международного права.

«Сделано это было под циничной вывеской "многовариантности" - либо с согласия Белграда, либо без него. Иными словами, мнение Сербии изначально не бралось в расчет. Такой ущербный подход, грубейшим образом попирающий резолюцию 1244 СБ ООН, ориентирован исключительно на удовлетворение сепаратистских устремлений косоваров», - уверены министры.

О своей независимости Приштина заявила в 2008 году, при этом и Москву, и Белград пытались убедить в том, что любые попытки договориться исчерпаны. Призывы России и Сербии к соблюдению международного права грубо игнорировались и пропускались мимо ушей, даже на самом высоком уровне, считают авторы материала.

За прошедшие с тех пор годы стало ясно, что развязать косовский узел можно только основываясь на принципах и нормах международного права, предусматривающих сбалансированный подход.

«Концепция самопровозглашенного "суверенитета" Косово потерпела крах. Ни на Балканах, ни в Европе, ни в других частях света она не пользуется единодушной поддержкой. Около половины государств-членов ООН не признает пресловутую косовскую "государственность", и число таких стран растет», - напоминают главы МИД двух стран.

В Косово, словно в подтверждение этих слов, царит внутриполитический хаос: местные партии погрязли в борьбе за власть, интригах, взаимных обвинениях и клановых распрях на фоне экономического упадка и разгула преступности. Ни о каком государственном строительстве в сложившихся условиях не может быть и речи, считают Лавров и Дачич. При этом, Москва и Белград готовы сотрудничать в вопросах урегулирования ситуации.