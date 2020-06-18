Рекордное количество техники: лучшие кадры подготовки к репетиции парада Победы на Красной площади
На параде покажут исторические и современные боевые машины.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Москве проходит ночная репетиция парада в честь 75-летия Победы. Кадры с военной техникой, которая поучаствует в парадном шествии, публикует «Звезда».
В этом году в параде поучаствует рекордное количество техники – 234 единицы, в том числе новейшие боевые машины поддержки. Замыкать колонну предстоит стратегическим ракетным комплексам «Ярс».
В пешей части примут участие 11 парадных расчетов в исторической форме. Всего задействовано 13 тысяч военнослужащих, в том числе из иностранных государств. Следующие репетиции парада на Красной площади пройдут 18 и 20 июня.