Рекордное количество техники: лучшие кадры подготовки к репетиции парада Победы на Красной площади

В Москве проходит ночная репетиция парада в честь 75-летия Победы. Кадры с военной техникой, которая поучаствует в парадном шествии, публикует «Звезда».

В этом году в параде поучаствует рекордное количество техники – 234 единицы, в том числе новейшие боевые машины поддержки. Замыкать колонну предстоит стратегическим ракетным комплексам «Ярс».

В пешей части примут участие 11 парадных расчетов в исторической форме. Всего задействовано 13 тысяч военнослужащих, в том числе из иностранных государств. Следующие репетиции парада на Красной площади пройдут 18 и 20 июня.