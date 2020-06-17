В России появился новый вид мошенничества при продаже подержанных машин

В России на вторичном автомобильном рынке появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники берут в аренду автомобиль и по поддельной доверенности выписывают дубликат паспорта транспортного средства (ПТС), после чего авто выставляется на продажу.

Житель Подмосковья купил у некоего юридического лица по довольно низкой цене черный Mercedes-Benz E-Class, не обратив внимания на дубликат ПТС. Мужчина поставил машину на учет в ГИБДД. Но спустя некоторое время выяснилось, что автомобиль проходит по уголовному делу.

В другом случае также житель Подмосковья не смог поставить на учет в ГИБДД купленную им иномарку, поскольку та тоже проходила по уголовному делу, сообщает «Российская газета».

Сообщается, что злоумышленники берут в аренду автомобили якобы для работы в элитном такси, а затем пропадают. Эксперты советуют быть особенно внимательными при покупке подержанных машин. И хотя добросовестные покупатели не будут подвергаться уголовной ответственности, машины им придется возвращать настоящим владельцам.