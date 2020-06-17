Мишустин отменил более 450 устаревших актов РСФСР и СССР

Более 450 устаревших актов РСФСР и СССР перестанут действовать в России в 2020 и 2021 годах. Соответствующее постановление в рамках «регуляторной гильотины» подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Документы, подлежащие отмене, были приняты с 1946 по 1991 год. В их числе - правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам», - сказано в сообщении на сайте кабмина.

Также Мишустин аннулировал изданный в 1995 году приказ о регистрации маломерных судов.

Суть «регуляторной гильотины», то есть реформы контрольно-надзорной деятельности, заключается в полном пересмотре требований, которые предъявляются к бизнесу. В рамках этой программы Минюст подготовил указ об отмене более 3,7 тысячи документов времен СССР. Новое регулирование вступит в силу с 1 января 2021 года.