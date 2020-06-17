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В Иркутской области предъявлено окончательное обвинение маньяку, который орудовал в регионе 27 лет

Тамара Астапенкова
09:25 17.06.2020
У следователей долгое время практически не было информации о внешности и особенностях личности фигуранта.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

В Иркутской области следственные органы предъявили окончательное обвинение 52-летнему жителю города Тулуна в серии изнасилований и двух убийств в период с 1992 года по январь 2019 года. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«В рамках расследования уголовного дела были установлены признаки серийности преступлений: мужчина действовал всегда по одной схеме - под угрозой ножа отводил женщин в безлюдные места, где совершал с ними преступления сексуального характера», - говорится в сообщении.

У следователей долгое время практически не было информации о внешности и особенностях личности фигуранта. Пострадавшие женщины сообщали обрывочные, противоречащие друг другу сведения. Сотрудники уголовного розыска только знали, что у мужчины есть усы, он носит характерную коричневую кепку и от него пахнет соляркой.

«Под такие критерии условно подпадали водители всех грузовых автомобилей, работники котельных или угольных разрезов. Наиболее вероятный возраст мужчины, со слов потерпевших, составлял от 40 до 65 лет. Лица именно этой категории и профессиональной деятельности проверялись в приоритетном порядке», - говорится в сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.

Следователям в январе 2019 года удалось найти мужчину, который имел сходство с составленным портретом фигуранта дела. У местного жителя был взят на исследование генетический материал, которые совпал с профилем лица, совершившего расследуемую серию преступлений. Мужчина был задержан и заключен под стражу.

По уголовному делу в качестве свидетелей были допрошены более 5 тысяч человек, проведены сотни генетических и других экспертиз. Материалы уголовного дела насчитывают более 100 томов.

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