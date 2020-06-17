В Татарстане легкомоторный самолет с отказавшим двигателем сел на дорогу
По предварительной информации, в кабине в момент аварии находились два инструктора, никто не пострадал.
© Фото: Приволжская транспортная прокуратура
Легкомоторный самолет Cessna-182, принадлежащий Бугурусланскому летному училищу Оренбургской области, экстренно приземлился на проезжую часть в районе города Бугульма в Татарстане. Причиной инцидента стал отказ двигателя.
«Около 06.40 мск 17 июня, по информации Камского транспортного прокурора, легкомоторный самолет Cessna Бугурусланского летного училища в связи с отказом двигателя приземлился на автомобильную дорогу в районе города Бугульма», - сообщила старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.
По предварительной информации, в кабине в момент аварии находились два инструктора, никто не пострадал.
В настоящее время на месте проводится прокурорская проверка.