Названы самые распространенные компьютерные вирусы в России

Эксперты назвали самые распространение компьютерные вирусы, которые получали россияне в мае. Так кибермошенники рассылали пользователям банковские трояны, программы для заражения устройств и скрытого майнинга криптовалют, следует из данных компании Check Point.

«В России в мае самым активным был троян Emotet, атаковавший 7% российских организаций. За ним следуют RigEK и XMRig с охватом 6% каждый», - говорится в сообщении.

Эксперты уточнили, что троян Emotet рассылает фишинговые письма с вредоносными ссылками или вложениями, RigEK несет опасные программы для Internet Explorer, Flash, Java и Silverlight, XMRig используется для майнинга криптовалюты.

В документе также приводится майский тор-3 самых вредоносных ПО в мире: банковский троян Dridex для перехвата персональных и банковских данных, Agent Tesla для кражи паролей Wi-Fi и учетных данных из Outlook и XMRig.

В результате исследований эксперты сделали вывод, что злоумышленники сейчас пользуются вредоносными программами, которые позволяют монетизировать конфиденциальные данные пользователей, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о всплеске киберпреступности на фоне пандемии коронавируса.