Медведев заявил о всплеске виртуальной преступности из-за пандемии

Различного рода мошенникам стало легче искать своих жертв в период распространения COVID-19. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В статье «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса» он написал, что происходящее привело к всплеску виртуальной преступности.

«Сегодня, когда люди в повседневной жизни все больше и больше используют цифровые решения, а компании переходят на удаленный режим работы, открывая доступ к своим внутренним данным, кибермошенникам, хакерам и продавцам контрафактной продукции все легче искать своих жертв», - считает Медведев.

По словам зампредседателя Совбеза, интернет становится все более открытым и все более идеальным полем для преступников. А любая компьютерная программа имеет особенности, которые могут решать «далеко не высоконравственные задачи».