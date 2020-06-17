В Гидрометцентре рассказали о резком похолодании в Москве к концу недели

В Москве к воскресенью ожидается резкое похолодание на 8-10 градусов. После жары, которая наблюдается в течение рабочей недели в столичном регионе, такое понижение температуры будет ощутимым. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заметное похолодание сразу градусов на 8-10. Мы прогнозируем, что температура будет в диапазоне 18-23 градуса. После 27-31 градуса - это понижение ощутимое», - приводит ТАСС слова Вильфанда.

Метеоролог уточнил, что ощутимое похолодание будет связано с перемещением холодного фронта, который проявится уже в субботу.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что на этой рабочей неделе в столичный регион придет вторая волна тепла, которая характеризуется повышением температурного фона на 5-6 градусов от климатической нормы.

В среду, 17 июня, воздух прогреется до 29-31 градуса тепла, в четверг и пятницу столбики термометров поднимутся до 27-29 градусов тепла, в субботу – до 24-29 градусов тепла. В воскресенье дневные температуры будут составлять 18-23 градусов тепла, а в понедельник – 17-22 градуса тепла.