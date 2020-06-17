СФ предложил распространить выплаты в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет

Совет Федерации предложил российскому правительству увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в 10 тысяч рублей. В настоящее время право на ее получение имеют граждане в возрасте от 3 до 16 лет, сенаторы предложили расширить действие законопроекта еще на два года - до 18 лет.

«Состоялся очень конструктивный разговор, мы озвучили конкретные предложения. Мы знаем, какую огромную поддержку среди населения получила единовременная выплата для детей от 3 до 16 лет», - рассказала РИА Новости председатель комитета СФ по образованию и науке Лилия Гумерова.

Сенатор считает, что данная инициатива будет поддержана кабмином, если это позволит бюджет.

О дополнительных выплатах на детей в условиях распространения коронавируса 11 мая объявил Владимир Путин. Первые пособия 1 июня получили почти 15 миллионов детей.