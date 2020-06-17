В России предложили ввести дополнительное пособие для матерей-одиночек

В России на фоне пандемии коронавируса предложили ввести временное дополнительное пособие для родителей, которые в одиночку воспитывают детей. С такой инициативой выступил Национальный родительский комитет (НРК), направив соответствующее предложение в правительство и Госдуму.

По словам председателя НРК Ирины Волынец, несмотря на средства, которые государство уже выделило на пособия на детей разных возрастов, матери-одиночки и отцы-одиночки остаются незащищенной социальной группой.

«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», - приводит RT текст обращения.

Волынец уточнила, что для этой категории родителей все действующие льготы и пособия должны сохраниться в полном объеме.

Ранее НРК выступил с предложением компенсировать алименты, которые не выплатили детям в период режима самоизоляции из-за потери работы одного из родителей. Ирина Волынец отметила, что в период ограничительных мер многие россияне потеряли работу, из-за чего растет риск общего снижения законных выплат на детей.