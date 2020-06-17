В России появилась новая схема мошенничества при продаже авто
Мошенники обманывают покупателей машин на вторичном рынке с помощью подделанной доверенности.
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Мошенники придумали новую схему обмана покупателей бывших в употреблении машин. Они берут автомобиль в аренду, по подделанной доверенности выписывают дубликат ПТС, а затем продают транспортное средство.
Как рассказали «Российской газете» эксперты, жертвами мошенников чаще всего становятся те, кто не придает значения дубликату ПТС.
Подобная история произошла в Подмосковье. Мужчина решил купить премиальный автомобиль по привлекательной цене, но позже его стал разыскивать законный владелец, отдавший авто в аренду. Покупателю пришлось вернуть транспортное средство.