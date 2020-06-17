Контроль с земли и воздуха: как проходит работа военных патрулей РФ в Сирии

Благодаря регулярному патрулированию российскими военнослужащими на севере Сирии в регион возвращается мирная жизнь, а вместе с ней и беженцы. Неоценимую помощь в этом оказывают летчики вертолетов Ми-8. Сегодняшняя задача пилотов - сопровождение наземной колонны. Бронетранспортеры, «Тигры», «Тайфуны», и грузовая машина с голубыми баннерами на бортах везет гуманитарный груз в самые отдаленные уголки страны.

Боевые вертолеты постоянно контролируют территорию вокруг движущейся колонны, чтобы впереди не было скопления людей и техники. Это может быть засадой для наземного патруля.

На удалении до десяти километров от колонны бронетехники, работает вертолет Ми-35. Это основная ударная сила воздушного патруля, на его борту неуправляемые ракеты, автоматические 23-миллиметровые пушки.

«Вертолет Ми-8 - он как ведущий, вертолет Ми-35 уходит на осмотр территории, он докладывает на вертолет Ми-8, а его экипаж уже докладывает наземной колонне, авианаводчику о ситуации впереди колонны», - объясняет пилот вертолета Ми-8 Кирилл Шелухо.

Местность постоянно меняется, вместо полей сельскохозяйственных - поля нефтяные, горят факелы на вышке. Эти районы контролируют военнослужащие США, черное золото, которое они незаконно здесь добывают, отвозят за рубеж сотни автоцистерн.

Это провинция Хасеке - некогда богатейшие районы страны. Теперь люди здесь отчаянно нуждаются в помощи, и как раз такими колоннами туда доставляют продуктовые наборы.

«Помимо выполнения задач по патрулированию в зоне ответственности, была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Дейрун ага в провинции Эль-Хасека. Администрации поселка было передано 440 продовольственных наборов для передачи малообеспеченным семьям», - рассказывает представитель ЦПВС Сергей Дмитриев.

Еще один круг и вертолеты уходят на аэродром города Камышлы, где воздушный патруль сменит другая пара вертолетов. В аэропорту работает авиационная комендатура. Здесь экипажи отдыхают и готовятся к новым вылетам, а техники устраняют мелкие неисправности, чтобы вертолеты могли подняться в небо в любую минуту.