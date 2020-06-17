Осужденный в США россиянин Лисов вылетел из Нью-Йорка в Москву

Программист Станислав Лисов, который был осужден в США за кибермошенничество, вылетел из Нью-Йорка в Москву. Об этом сообщается на сайте аэропорта JFK.

Как ранее рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского консульства в Нью-Йорке Алексей Топольский, россиянин прибыл в аэропорт в сопровождении сотрудников американских силовых структур. Дипломат отметил, что Лисов выглядел довольным и желал вернуться на родину.

Напомним, что мужчина был задержан в январе 2017 года в Барселоне по запросу Вашингтона. Власти США обвинили Лисова в сговоре с целью совершения кибератаки. По данным следствия, при помощи «банковского трояна» он похитил 855 тысяч долларов.