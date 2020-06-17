Названо самое доступное средство для отказа от курения

Избавиться от тяги к курению может помочь обычная питьевая вода. Об этом рассказал президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Андрей Демин.

По его словам, бутылка с водой может стать средством «заместительной терапии».

«Бутылка с водой в руках позволит курящему человеку чем-то занять руки. Курение – это действие, в котором заняты руки. Поэтому глоток воды в какой-то степени может это заменить», - сказал Демин в интервью радио Sputnik.

Тем, кто делает первые шаги в отказе от курения, вода поможет вымыть из организма накопившиеся ядовитые вещества. Она также поможет справиться с головными болями из-за отказа от никотина.

Еще одно полезное свойство воды - ее способность ускорять обмен веществ, что поможет держать вес тела в норме в процессе борьбы с зависимостью, отметил Демин.

«Более того, если выпить воды незадолго до еды, можно ограничить количество съеденного», - добавил он.

Ранее эксперт дала практические советы для отказа от вредной привычки. Например, бросить курить может помочь выполнение дыхательной гимнастики.