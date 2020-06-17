В АТОР разъяснили новые правила заселения в санатории

При заселении в российские санатории туристам понадобятся три определенных Роспотребнадзором справки. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Без них, уточнила она, туриста имеют право развернуть в аэропорту, а санаторий может понести уголовную ответственность, если не потребует документов.

«Это так называемая курсовка (курортная карта) с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка - об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка - об санэпидокружении», - рассказала Ломидзе в интервью «Российской газете».

Она настоятельно рекомендовала отправляющимся на отдых оформлять все три справки и не рассчитывать «на авось».

Ранее в АТОР рассказали, на какие даты можно планировать летний отдых внутри страны. В любом случае туристам следует быть подготовленными и следить за новостями из регионов, куда намечается поездка, отметили там.