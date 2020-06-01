Охваченный огнем Вашингтон: протестующие устроили беспорядки у Белого дома

В США не утихают протесты из-за убийства полицейским чернокожего охранника Джорджа Флойда. В Вашингтоне, неподалеку от Белого дома, собрались сотни митингующих. Они устраивают потасовки с полицией, выкрикивают лозунги, жгут мусорные баки и машины.

Видео происходящего в социальных сетях публикуют очевидцы. Сообщается, что среди демонстрантов есть мародеры: они разбивают витрины магазинов, громят торговые центры и грабят товары.

Полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом. Журналисты, работающие на месте, отмечают, что все это похоже на зону военных действий. Среди правоохранителей и демонстрантов есть пострадавшие.

Напомним, что 25 мая во время задержания охранника ночного клуба Джорджа Флойда полицейский применил к нему удушающий прием, из-за которого мужчина позднее скончался в больнице. Сам сотрудник полиции был арестован за убийство по неосторожности. Протесты в связи с этим проходят более чем в 30 городах США.