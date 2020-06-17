В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Клинические испытания стероида дексаметазон в Великобритании показали, что он снижает риск смерти тяжелых больных с коронавирусом. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус назвал эти результаты «научным прорывом».

Среди больных, подключенных к ИВЛ, смертность снижается на 35%, среди получающих кислород – на 20%, показало проведенное в Оксфорде исследование.

«Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертности среди пациентов с COVID-19, которым необходима кислородное лечение или искусственная вентиляция легких», - говорится в заявлении Гебрейесуса, которое приводит ВОЗ.

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