Онищенко прокомментировал инициативу сокращения новогодних каникул

Новогодние каникулы в России следует сократить на весь период времени, а не только в 2021 году. Об этом заявил бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

По его мнению, от «десятидневнего самоназначенного отпуска» россияне теряют здоровье, а экономика государства отстает в развитии.

«В нормальные времена мы работали 31 декабря, затем праздновали Новый год и 2 января снова выходили на работу - и никто не был против», - уточнил он в беседе с URA.RU.

При этом он отметил, что многие компании сами в состоянии принять решение о том, требуется ли им сократить количество выходных для компенсации нерабочих дней во время пандемии.

Ранее сократить новогодние праздники в 2021 году предложили в Совфеде. Если законопроект будет принят, новогодние каникулы в следующем году продлятся лишь с 1 по 3 января.