Первая ночная репетиция парада прошла во Владикавказе: видео

Парадные расчеты 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели первую ночную тренировку парадных расчетов. Репетиция состоялась на площади Свободы во Владикавказе и обошлась без привлечения боевой техники. В мероприятии приняли участие более 1,1 тысячи человек.

В парадном строю по главной площади Владикавказа прошли рота барабанщиков Северо-Кавказского Суворовского училища, знаменные групп, которые пронесли копии Знамени Победы и Знамени Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кроме того, шаг чеканили бойцы роты почетного караула в форме одежды трех видов Вооруженных Сил, парадного расчета управления 58-й армии ЮВО, сводной роты и батальона соединений и частей армии, расположенные в границах Владикавказского гарнизона.

В репетиции также приняли активное участие парадный расчет от Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ и представители детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия.

Музыкальное сопровождение тренировки осуществлял военный оркестр Владикавказского гарнизона ЮВО, численностью 47 человек.