Госдеп США одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров и вооружения

Госдепартамент США одобрил продажу Украине 16 новейших патрульных катеров Mark VI. Об этом сообщается на сайте Управления военного сотрудничества минобороны США.

В госдепартаменте считают, что закупка не нарушит баланс сил в регионе и поможет Украине укрепить возможности по отражению существующих и потенциальных угроз.

«Украина будет использовать суда для более эффективной защиты своих территориальных вод и защиты своих интересов на море», - говорится в документе ведомства.

Помимо катеров, правительство Украины запросило возможность приобретения оснащения в виде 32 пулеметов на дистанционном управлении MSI Seahawk A2, 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров, 16 систем распознавания «свой-чужой», 40 ручных пулеметов МК44 и других комплектующих, а также услуг по техобслуживанию. Если сделка состоится, ее сумма составит порядка 600 миллионов долларов.