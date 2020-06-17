В Подмосковье внедорожник протаранил десять авто при выезде из двора: видео

В подмосковном Одинцово неизвестный водитель джипа протаранил около десяти автомобилей при выезде из двора. Видеозапись произошедшего появилась в социальных сетях.

На ролике видно, как водитель задевает две стоящие машины при движении задом. При этом сам джип уже имеет повреждения, как и другие стоящие рядом авто. В соцсетях сообщается о десяти пострадавших машинах.

После череды столкновений водитель авто скрылся. По словам очевидцев, за рулем внедорожника находилась женщина.