В Подмосковье внедорожник протаранил десять авто при выезде из двора: видео
После череды столкновений водитель авто скрылся.
© Видео: ghest_moskow vk © Фото: ghest_moskow vk
В подмосковном Одинцово неизвестный водитель джипа протаранил около десяти автомобилей при выезде из двора. Видеозапись произошедшего появилась в социальных сетях.
На ролике видно, как водитель задевает две стоящие машины при движении задом. При этом сам джип уже имеет повреждения, как и другие стоящие рядом авто. В соцсетях сообщается о десяти пострадавших машинах.
После череды столкновений водитель авто скрылся. По словам очевидцев, за рулем внедорожника находилась женщина.