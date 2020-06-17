Пентагон разработал космическую стратегию в ответ на «российскую угрозу»

Пентагон разработал «Стратегию обороны в космосе» в ответ на «существенную угрозу» со стороны России и Китая. Такое заявление сделал помощник главы американского оборонного ведомства Стивен Китэй.

«Я бы сказал, что мы все еще опережаем их (РФ и КНР - прим. ред.), однако для нас однозначно существует риск с учетом того, как они развивают возможности, и это очень серьезная угроза», - приводит РИА Новости его слова.

Замминистра обороны также повторил обвинения в адрес России и Китая, якобы планирующих разместить в космосе оружие против США.

Кроме того, Китэй отказался говорить о том, какими военными возможностями располагают Соединенные Штаты сейчас или планируют располагать в будущем в рамках объявленной стратегии.

Ранее в МИД РФ заявили, что использование США космоса для проведения боевых операций может обернуться серьезными последствиями для космической безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что космическое пространство необходимо исследовать только в мирных целях.