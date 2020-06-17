Ефремова вернули с допроса под домашний арест: видео

Михаила Ефремова привезли после допроса к месту его жительства, где он обязан находиться под домашним арестом. «Звезда» публикует кадры, снятые возле дома артиста в момент прибытия.

На записи видно, как Ефремов выходит из автомобиля ФСИН, после чего его сразу окружают журналисты. Актер заходит в подъезд и идет к своей квартире, не отвечая на вопросы сотрудников СМИ.

Ранее сообщалось, что Ефремов покинул здание ГСУ ГУ МВД Москвы, где в течение пяти часов длился допрос по делу о ДТП с его участием. По словам адвоката Эльмана Пашаева, артист во время допроса настаивал на том, чтобы его оставили в СИЗО, а не отправляли обратно под домашний арест.

Вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве произошла авария с участием Михаила Ефремова. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позднее скончался в больнице. В прокуратуре Москвы по результатам экспертизы заявили, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В настоящее время артист находится под домашним арестом. Ему грозит наказание в виде заключения под стражу на срок от 5 до 12 лет.