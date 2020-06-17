Трамп продлил санкции против КНДР

Американский лидер Дональд Трамп продлил на год действующие с 2008 года санкции в отношении КНДР. Об этом сказано в тексте уведомления за подписью Трампа, распространенного Белым домом.

«Действия и политика правительства Северной Кореи по-прежнему представляют собой необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», - сказано в документе.

Этот режим, предусматривающий санкции в отношении Северной Кореи, был объявлен президентским указом от 26 июня 2008 года. Ограничения относятся к распространению ядерных материалов и другим действиям КНДР, которые, как считают США, нарушают стабильность в регионе.

Ранее сообщалось, что США ввели жесткие санкции против лидера Сирии Башара Асада и его семьи. В отношении некоторых родственников политика ограничения вводятся «за несоблюдение, срыв и препятствование соблюдению режима прекращения огня или политического решения сирийского конфликта».