В Москве стартовала репетиция парада Победы на Красной Площади

На Красной площади стартовала первая ночная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня. Она началась в 22.00 по московскому времени.

К репетиции приступили военнослужащие из состава пеших парадных расчетов и механизированные колонные. В тренировке также принимают участие военнослужащие иностранных государств.

В пешей части парада будет представлено 11 парадных расчетов в исторической форме одежды: группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, знаменная рота с боевыми знаменами соединений и воинских частей периода войны, роты пехоты и народного ополчения, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников, парадный расчет в форме участников военного парада 1945 года.

Двадцать четвертого июня в военном параде на Красной площади примут участие более 13 тысяч военнослужащих, будет задействовано 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки.

Репетиция 17 июня продлится несколько часов. Еще одна ночная тренировка на Красной площади пройдет 18-го числа, генеральная репетиция - 20 июня.