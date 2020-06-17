МИД РФ: санкции США по Сирии нелегитимны и не повлияют на сотрудничество с Дамаском

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что американские санкции не повлияют на сотрудничество Москвы и Дамаска, в том числе по борьбе с терроризмом в Сирии.

«Эти санкции мы считаем абсолютно незаконными и нелегитимными. Они наносят вред сирийскому народу, так как препятствуют нормальному взаимодействию международного сообщества с САР - полноправным членом ООН», - отметил Богданов.

Он также подчеркнул, что Россия будет продолжать оказывать необходимую помощь сирийскому народу в преодолении трудностей, с которыми сталкивается страна. Богданов напомнил, что работает межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, «она будет и дальше работать».

«У нас задачи остаются прежними - борьба с терроризмом на сирийской земле, с Исламским государством, с Джебхат ан-Нусрой, Хайят Тахрир аш-Шам (запрещенные в РФ организации), которые, к сожалению, продолжают вести свою преступную деятельность в ряде районов Сирии, - отметил представитель МИД РФ, пишет ТАСС.

Американский лидер Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как «Цезарь», в конце 2019 года. Данный закон вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. В среду, 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада, Асма Асад.