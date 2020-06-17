В Роспотребнадзоре оценили возможность начала учебного года в сентября

Власти РФ считают, что с высокой долей вероятности в начале сентября российские школьники смогут вернуться за парты. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы уже подготовили специальные рекомендации, как организовать учебный процесс в школе, потому что, конечно, учиться нужно, отменять нельзя», - отметила она в эфире канала «Россия-1».

Глава надзорного ведомства также сообщила, что вакцины от коронавируса, готовые к клиническим испытаниям, появятся в научном центре «Вектор» в ближайшие 2 недели.

Ранее заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год в России должен начаться 1 сентября в очном формате.