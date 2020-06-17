Допущенная трагедия: как несвоевременная реакция полиции связана с убийством ребенка в Красноярском крае

Подозреваемые в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки в Красноярском крае на допросе признали свою вину. Кто-то полностью, а кто-то частично. Задержанных трое. Их возраст от 14 до 25 лет. Сейчас они дают показания, участвуют в следственных экспериментах.

Вечером 30 мая Марина с младшей сестрой ушла встречать корову с пастбища и не вернулась домой.

«Они изнасиловали в прошлом году мою дочь, которую сейчас убили. А мне дали уголовное наказание за то, что я их погоняла. Понимаете? Мне. Я сейчас на ограничении. Получила уголовное наказание я одна. А за что? За то, что я погоняла насильника», - рассказывает мать убитого ребенка Елена Халилова.

Прошлым летом один из фигурантов дела, тот, которому сейчас 14 лет, изнасиловал девочку. Мать обращалась в полицию, но дело не завели, так как подросток оказался безнаказанным по возрасту.

«Просто маме вот так в лицо сказал: "я с твоей дочерью вступал в интимные отношения". Вот так ей сказал. Конечно, она в бешенстве забежала, схватила там нож. И она вылетела с этим ножом: я тебя зарежу за то, что ты так говоришь и что ты делаешь с моей дочерью. Сразу ей срок», - рассказывает соседка убитой Антонина Яровая.

В адрес живой еще Марины не раз поступали угрозы, в том числе убийства, но МВД, прокуратура так и не дали делу ход и не приняли мер в отношении трудного подростка, который в компании друзей держал в страхе всю деревню. Люди не скрывают, что боятся выпускать детей на улицу.

Тело девочки нашли только через 2 дня после исчезновения. Недалеко от поселка на дне заброшенного пожарного колодца. Искать подозреваемых не пришлось вовсе. Их здесь знает в лицо каждый житель. Аресты последовали сразу после того, как завели уголовное дело.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования ему лично. И в данном случае ответственность понесут не только убийцы, которые лишили жизни 12-летнюю девочку, но и сотрудники силовых структур, которые имели все возможности не допустить трагедии, но почему-то этого не сделали.