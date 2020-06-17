Настаивал, чтобы его оставили в СИЗО: допрос Михаила Ефремова длился пять часов

Российский актер Михаил Ефремов, который в понедельник, 8 июня, стал участником смертельного ДТП на Садовом кольце, покинул здание ГСУ ГУ МВД Москвы, где в течение пяти часов длился допрос по делу о трагедии.

По словам адвоката Эльмана Пашаева, актер во время допроса настаивал на том, чтобы его оставили в СИЗО, а не отправляли обратно под домашний арест.

Отмечается, что Ефремов прибыл в здание столичного ГСУ ГУ МВД в сопровождении сотрудника ФСИН на служебной машине. После завершения следственных действий его вывели из здания и увезли.

Напомним, знаменитый актер 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем собственного авто выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Позже выяснилось, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На данный момент Ефремов находится под домашним арестом, однако, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что семья погибшего Сергея Захарова не приняла извинения Михаила Ефремова. Находящийся под домашним арестом актер выпустил видеообращение, в котором извинился за совершенное перед родными Захарова и предложил финансовую помощь.