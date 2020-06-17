Китайские ученые обнаружили еще один механизм передачи коронавируса

Ученые из Китая объяснили еще один механизм распространения коронавирусной инфекции через уборные. Специалисты выяснили, что в туалете после смыва в воздух поднимается облако мельчайших частиц, в которых может содержаться вирус.

Ранее китайские ученые провели серию компьютерных экспериментов, которые показали, что когда вода стекает по одной стенке туалета, она попадает и на противоположную, создавая воздушные вихри. Таким образом, они могут подняться почти на метр и оставаться в воздухе более одной минуты.

Специалисты также выяснили, что около 60% частиц вируса разносятся за пределы унитаза с двумя отверстиями для потоков воды.Вероятность заражения коронавирусом подобным способом значительно возрастает, если туалетом пользуются несколько человек, например, в общественных уборных, говорится на сайте Phys.org.

Ученые утверждают, для того, чтобы обезопасить себя, нужно закрывать крышку унитаза во время слива, подчеркивают специалисты.

Ранее сообщалось, что в Минздраве объяснили, как жаркая погода влияет на распространение коронавируса. По словам специалистов, ультрафиолет негативно отражается на COVID-19, но развитие пандемии может и не замедлиться с приходом жаркой погоды из-за других факторов.