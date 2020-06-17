«Это два не совсем родных брата»: эксперт объяснил появление коронавируса на рынке в Пекине

На оптовом рынке в Пекине была выявлена новая вспышка коронавируса, ее источником предварительно называют доску для разделки импортированной из Норвегии рыбы. О том, насколько такой сценарий распространения новой коронавирусной инфекции возможен и в чем отличие этого вируса от SARS-CoV-2 в эфире ток-шоу «Открытый эфир» рассказал президент национального проекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

«На самом деле вы должны понимать, что вирус мутирует, есть множество публикаций, что европейский вирус кардинально отличается от китайского. Это как два не совсем родных брата, да это SARS-CoV-2, но это два брата. И вот представьте ситуацию: в далекой Норвегии кто-то кашлянул, чихнул на рыбу, ее разделали, заморозили, привезли в Китай и там заразилось уже несколько сотен человек. Это на самом деле случайность, но она на самом деле доказывает, что вирус может перевозиться с одного континента на другой и вполне возможно, что это немножко другой вирус», - заявил эксперт.

В связи с новой вспышкой Covid-19 в китайском городе Баодин, находящимся неподалеку от Пекина, ввели военное положение, об этом со ссылкой на информацию властей сообщили China News. Баодин имеет тесное грузовое сообщение со столицей КНР, власти призвали граждан пристально следить за самочувствием.