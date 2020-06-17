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Генсек НАТО заявил о пакете мер из-за «усилиения российского ракетного потенциала»

Виктория Ивашечкина
20:22 17.06.2020
Представители альянса в ходе видеоконференции приняли решение закупить дополнительные средства ПВО Patriot и истребители пятого поколения.
Генсек НАТО заявил о пакете мер из-за «усилиения российского ракетного потенциала»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран, входящих в альянс, согласовали пакет мер «в связи с возрастающим арсеналом российских ракет, способных нести ядерные заряды». Об этом он рассказал во время видеоконференции с министрами обороны иностранных государств, передает ТАСС.

Также генеральный секретарь подчеркнул, что НАТО приняла решение не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

Представители альянса в ходе видеоконференции приняли решение закупить дополнительные средства ПВО Patriot и истребители пятого поколения. Более того, Столтенберг призвал Китай принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не собирается ни с кем воевать, но создает ситуацию в оборонной сфере, при которой никто не решится напасть на страну. Об этом ранее заявлял и президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, СССР и РФ раньше отставали от конкурентов в области разработок стратегического оружия, однако сейчас Россия создала системы ударного наступательного оружия, не имеющие аналогов в мире.

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