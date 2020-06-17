Восемь пострадавших: в Туле автобус столкнулся с опорой моста
В обстоятельствах аварии сейчас разбираются правоохранительные органы.
© Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
В Туле пассажирский автобус столкнулся с опорой железнодорожного моста. В результате ДТП пострадали восемь человек.
Как пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах, авария случилась на Алексинском шоссе напротив дома №24. Травмы, которые получили пострадавшие, не угрожают их жизням.
В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.