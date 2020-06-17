«За поддержку Сирии»: США ввели жесткие санкции против Асада и его семьи

США ввели санкции против 14 человек, в том числе жены президента Сирии Башара Асада, Асмы Асад, и его сестры Бушры Асад, а также против 21 организации. Об этом сказано в сообщении минфина США.

В отношении некоторых родственников политика санкции вводятся «за несоблюдение, срыв и препятствование соблюдению режима прекращения огня или политического решения сирийского конфликта», а также «за значительную поддержку властей Сирии».

Американская сторона подчеркивает, что санкции вводятся в рамках «закона Цезаря», который был включен в военный бюджет США на 2020 год.

«Санкции вводятся с целью лишить его (Асада) доходов и поддержки в ведении войны», - также говорится в сообщении минфина США.

При этом пакет санкций не коснется гуманитарной помощи сирийскому народу, как отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия ответила США на призыв уйти из Сирии. В российском посольстве заявили, что ни правительство Сирии, ни Совет Безопасности ООН не давали санкций на размещение вооруженных сил США на территории страны.