Ученые нашли способ предотвратить один из самых распространенных видов рака

Кишечная микрофлора играет решающую роль в развитии колоректального рака. К такому выводу пришла международная группа ученых.

По результатам проведенных исследований специалисты пришли к выводу, что аномальная экспрессия белка Zeb2 влияет на целостность кишечного эпителия, предотвращающего проникновение микробов. Zeb2 уничтожает защитный барьер стенок кишечника, что провоцирует воспаления, способствующие развитию злокачественных образований.

«Исследование показало, что Zeb2 может перепрограммировать эпителиальные клетки кишечной стенки, что позволяет бактериям проходить сквозь нее и вызывать воспаление, способное привести к возникновению опухолей», - приводит EurekAlert! слова одного из авторов работы профессора Герта Беркса.

Проведенный на лабораторных мышах эксперимент показал, что использование антибиотиков широкого спектра уничтожает кишечные бактерии, что позволяет полностью предотвратить рак толстой кишки. Также специалисты выяснили, что регулирование состояния иммунной системы и некоторых специфических иммунных клеток помогает подавить развитие злокачественных образований.

Профессор Ларс Верике считает, что сейчас появляется все больше доказательств того, что микробы в человеческом кишечнике играют основную роль в сохранении здоровья или возникновении разных болезней.

Другой автор исследования, Герта ван Лоо, говорит, что полученные результаты имеют клиническую значимость для новых способов лечения рака у людей.

Рак толстой кишки является одним из наиболее опасных и распространенных видов онкозаболеваний. Чаще у людей встречаются только рак молочной железы и рак легких. В 2018 году в мире было зафиксировано 1,8 миллиона случаев колоректального рака.