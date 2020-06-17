SpaceX планирует создать плавучий космодром для пусков ракет к Марсу

Американская компания SpaceX создаст плавучую морскую платформу, с помощью которой в будущем будут осуществляться запуски ракет к Луне и Марсу, а также гиперзвуковые туристические полеты вокруг Земли, сообщил основатель компании Илон Маск.

Ранее сообщалось, что компания уже объявила, что ищет инженеров для создания такого комплекса и что он будет строиться в городе Браунсвилл, на берегу Мексиканского залива в штате Техас.

Ранее сообщалось, что ГК «Росатом» изучает возможные риски покупки плавучей платформы для запусков ракет Sea Launch («Морской старт»).

«Морской старт» (англ. Sea Launch) - плавучий космодром для запуска ракет модификации «Зенит-3SL» семейства «Зенит». 17 апреля 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса «Морской старт». Ранее был опубликован список из 70 запусков, которые компания планировала провести за 15 лет.

Платформа «Морского старта» прибыла в порт на Дальнем Востоке в марте текущего года. Однако в апреле авиакомпания S7 из-за экономической ситуации на рынке авиаперевозок была вынуждена заморозить работы по запуску ракет с плавучей платформы на неопределенный срок.